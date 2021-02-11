石蔭邨仁石樓、朗屏8號1座、上海街163-165號強制檢測　港今增29新冠肺炎確診13源頭不明 (16:45)

多3座大廈須強制檢測：

．元朗朗屏8號1座：累計兩個單位共4人確診

．油麻地上海街163-165號：累計兩個單位共兩人確診

．葵涌石蔭邨仁石樓：累計兩個單位共5人確診，另有一個單位一人初步陽性，3個單位都是09室。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，擔心有明顯垂直傳播（相關報道：石蔭邨仁石樓爆疫 09室居民須檢疫 全座強制檢測）

部分本地個案：

．佐敦新填地街20-26號唐樓：增一人確診、一人初步陽性，均居於24號，是24號首次有人確診（相關報道：新填地街唐樓檢疫走漏居民 警將再拍門 張竹君：油尖旺爆疫多涉尼泊爾裔）

．將軍澳—藍田隧道地盤：多2人確診，累計40宗

．中九龍幹線中段隧道地盤：多2人確診，累計22宗

3宗輸入個案當中，一人是外傭，去年12月24日從菲律賓抵港，今年1月7日完成14日檢疫返抵僱主家，當天開始咳，幾日後發燒前往急症室求醫，其間無離家，僱主一家人須檢疫。其餘兩人分別從美國，以及從巴基斯坦經土耳其抵港。

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