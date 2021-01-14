石蔭邨仁石樓爆疫　09室居民須檢疫　全座強制檢測 (18:14)

袁國勇：單位外牆生草 或有滲漏

袁國勇指出，部分單位喉管曾經改裝，情況不理想，有單位的外牆「直頭有草生出來」，表示或有滲漏情況，房署會作維修，安全後才讓居民返回入住。被問及隔壁08單位的感染風險，袁國勇稱因未有病例，以及全座居民會強制檢測，「唔需要咁擔心」，加上理論上喉管兩邊不相通，危險性較低。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，仁石樓3個有人確診的單位坐向都是09室，分別在14樓、16樓和26樓，而16樓個案屬初步陽性。他稱，1409單位共有4宗個案，為一家人，當中個案9319最先在1月10日開始發病，其餘3人分別於1月10日及11日發病；2609單位一宗個案在1月12日發病，1609單位初步陽性個案在1月10日發病。

歐家榮稱，6宗個案的發病日期非常接近，可能有共通源頭，建議食物及衛生局發出強制檢測公告，自1月1日至1月14日過去兩周曾在仁石樓逗留逾兩小時的人，須在1月15日至17日接受檢測。他稱食衛局亦會在仁石樓樓下設有流動採樣站，明早10時為居民採樣。

部分單位氣喉曾改動 疑垂直傳播

環保署首席環境保護主任楊泉清指出，部分單位氣喉曾有改動情況，部分單位外牆喉管情況不理想，相信可能有垂直傳播，加上單位的廁所及廚房相當接近，故認為同坐向單位的情況不理想。

楊泉清稱，發現1609單位喉管曾改動，亦發現1709單位喉管生有雜草；而2609單位未能入內，但仍有進入2509及2709單位檢視，同樣發現喉管曾改動。

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