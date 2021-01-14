石蔭邨仁石樓爆疫　09室居民須檢疫　全座強制檢測 (18:14)

葵涌石蔭邨仁石樓近日有多個同坐向的單位有新型冠狀病毒確診個案，港大微生物學系講座教授袁國勇今日（14日）下午到現場視察。該大廈有3個09室單位有人染疫，共有5人確診及1人初步確診，09室居民須檢疫，仁石樓全座居民須強制檢測。房屋署表示，該大廈約有2400名住戶，其中09室單位約有170名住戶。
袁國勇：單位外牆生草 或有滲漏
袁國勇指出，部分單位喉管曾經改裝，情況不理想，有單位的外牆「直頭有草生出來」，表示或有滲漏情況，房署會作維修，安全後才讓居民返回入住。被問及隔壁08單位的感染風險，袁國勇稱因未有病例，以及全座居民會強制檢測，「唔需要咁擔心」，加上理論上喉管兩邊不相通，危險性較低。
衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，仁石樓3個有人確診的單位坐向都是09室，分別在14樓、16樓和26樓，而16樓個案屬初步陽性。他稱，1409單位共有4宗個案，為一家人，當中個案9319最先在1月10日開始發病，其餘3人分別於1月10日及11日發病；2609單位一宗個案在1月12日發病，1609單位初步陽性個案在1月10日發病。
歐家榮稱，6宗個案的發病日期非常接近，可能有共通源頭，建議食物及衛生局發出強制檢測公告，自1月1日至1月14日過去兩周曾在仁石樓逗留逾兩小時的人，須在1月15日至17日接受檢測。他稱食衛局亦會在仁石樓樓下設有流動採樣站，明早10時為居民採樣。
部分單位氣喉曾改動 疑垂直傳播
環保署首席環境保護主任楊泉清指出，部分單位氣喉曾有改動情況，部分單位外牆喉管情況不理想，相信可能有垂直傳播，加上單位的廁所及廚房相當接近，故認為同坐向單位的情況不理想。
楊泉清稱，發現1609單位喉管曾改動，亦發現1709單位喉管生有雜草；而2609單位未能入內，但仍有進入2509及2709單位檢視，同樣發現喉管曾改動。
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