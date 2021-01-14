新冠肺炎｜嶺大：疫下八成半畢業生就業　接獲職位空缺減兩成 (14:00)

嶺大截至上月底，以問卷訪問超過91%去年的畢業生，約八成半已找到工作，當中約3%創業，另外約一成繼續升學，4.5%正找工作。嶺大學生事務處處長高麗芳說疫情下，去年校方接獲的職位空缺按年少約兩成，減少招聘的包括零售、旅遊等行業，而金融、網絡營銷等行業則增聘人手。

嶺大去年成立「2020年畢業生支援基金」，項目之一是為聘用去年嶺大畢業生的僱主提供為期4個月的津貼，金額為畢業生月薪的30%，津貼上限2萬元。校方說，從不同途徑向僱主宣傳此支援計劃，亦聯絡校內學院以介紹學生參與，校方會為學生配對工作。截至上月，項目獲得共200個全職就業空缺及約90份聘書。

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