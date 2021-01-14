中五生非法集結管伸縮棍罪成還押候判　求情稱無暴力官斥「有就係暴動」 (14:22)

控罪指稱，被告於2019年12月4日在九龍城土瓜灣道農圃道至馬頭圍道參與非法集結，伙同至少兩男一女刑毁一輛巴士擋風玻璃，以及在公眾地方管有攻擊性武器，即一支伸縮鋼棒。

辯方求情時指出，被告積極參與運動項目，為排球校隊和南華會排球隊成員，對運動充滿熱誠，將來打算成為體育教師和排球教練回饋社會。被告兩度獲社會福利署頒發義工金嘉許狀，品性良好，對事件深感後悔，亦對受影響的人致歉。數名旁聽者聞裁決後，一度拭淚。

鄭官表示，涉事巴士行車記錄儀清楚拍到多人向該巴士擋風玻璃噴漆，被告沒有親身參與，他承認只將兩個雪糕筒放出馬路，認為被告是「一心以雜物堵路」，未必是以損壞財產的方式參與行動，故刑事毁壞罪不成立。

鄭官續稱，不過被告當日帶備黑色外套和波鞋以更換校服，亦懂得在堵路時蒙面，顯然是小心行事和準備充足，不接受他當時對同學將不知名物品放進他袋中不聞不問，認為他必然知道該物品是伸縮鋼棒，並在有需要時使用，加上該物品在近距離使用可傷人，最終裁定被告管有攻擊性武器罪名成立。