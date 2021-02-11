消委會．消毒噴劑｜2款消毒噴劑殺菌效能超過99.999％　消毒效能勝75%消毒酒精及稀釋漂白水 (13:55)

消委會測試15款多用途殺菌消毒噴劑，當中「iPOSH多功能殺菌噴霧」、「K-clean全方位抗菌液」2款消毒噴劑樣本的殺菌效能超過99.999％，表現突出；在消除病毒感染力效能，兩者表現稍勝於75%消毒酒精及含500ppm有效氯的稀釋漂白水溶液。