消委會．消毒噴劑｜2款消毒噴劑殺菌效能超過99.999％　消毒效能勝75%消毒酒精及稀釋漂白水 (13:55)

消委會測試15款多用途殺菌消毒噴劑，當中「iPOSH多功能殺菌噴霧」、「K-clean全方位抗菌液」2款消毒噴劑樣本的殺菌效能超過99.999％，表現突出；在消除病毒感染力效能，兩者表現稍勝於75%消毒酒精及含500ppm有效氯的稀釋漂白水溶液。
2款殺菌效能及消除病毒感染力效能最佳的消毒噴劑
（產品名稱／聲稱來源地／聲稱容量／大約零售價／殺菌效能評分／消除病毒感染力效能評分／總評）
‧iPOSH多功能殺菌噴霧／日本／400ml／$179／5（>99.999%）／5（99.95%）／4.5
‧K-clean全方位抗菌液／台灣／500ml／$288／5（>99.999%）／5（>99.99%）／4.5
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