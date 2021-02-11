年宵取消花墟農曆新年恐逼爆　居民憂新冠病毒傳播　區議員促有限度開放年宵 (13:23)

油尖旺區議員林兆彬在本月9日至13日間，以電話短訊邀請街坊填寫問卷，有153名花墟街坊回覆。

結果顯示，41.9%受訪居民「不滿意」或「非常不滿意」農曆新年前夕的花墟封路安排，另有26.1%覺得「一半半」。61.4%受訪者認為花墟封路會助長新冠病毒傳播，57.5%認為會阻礙行人路，亦有近半數人認為會阻礙交通及影響衛生。

林兆彬認為，政府取消年宵是錯誤決定，大批市民會轉到花墟買花，既影響當區居民出入，亦會增加花墟人群聚集風險，「以往花墟將近逼爆，今年更難以想像」。他建議，政府有限度開放各區年宵市場，或在旺角洗衣街前的水務署用地或戶外球場舉辦花市，並要求政府重新評估封路安排。

花墟的唐樓居民駱先生表示，近日發現很多市民提早買花，周末已非常多人聚集，相信農曆新年前夕情況更甚。他上周六（9日）及周日（10日）安排貨車送貨，司機都表示人流太多，難以駛往花墟範圍。他促請政府三思取消年宵後果，一旦花墟爆疫，後果不堪設想。

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