消委會．電子門鎖｜獨居女凌晨丟垃圾後密碼門鎖失靈花千元開鎖　消委會籲帶後備匙、定期換電池【附選購及使用貼士】 (12:00)

消委會接獲張小姐投訴，她向A公司購買一把電子門鎖連安裝服務，但安裝門鎖一星期後，獨居的張小姐凌晨外出丟棄垃圾後輸入門鎖密碼但未能開門，經朋友向A公司求助但等近半小時仍沒回覆，最後急尋鎖匠開鎖花1200元才能回家。張小姐翌日聯絡A公司，但職員以「已解決問題」拒絕跟進，更揭發該門鎖是水貨，但職員從沒提過，故要求對方退貨及賠償開鎖費用，但一直不獲回覆，經消委會介入後A公司同意退回部分款項。

消委會提醒選購及使用電子門鎖貼士：

．宜隨身帶後備門匙，以緊急使用

．長者或小孩未必能牢記數字密碼，家中有長幼的消費者需按家庭需要，選擇合適類型的門鎖

．定期檢查及更換電池：電子門鎖的電子零件及電池容易受潮濕或溫差大的環境影響，要留意安裝位置是否容易受潮，亦不應以水或濕布清潔門鎖

．細閱使用說明書及保養條款

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