消委會．手機遊戲｜五推銷手法致過度課金成癮　消委會籲青少年免墮消費陷阱 (11:45)

實試又發現，手遊的「抽獎」機制資訊欠透明，近四成遊戲沒有披露各類商品的「中獎」機率；逾六成遊戲沒有於「抽獎」頁面的顯眼位置明確提示該類商品以「抽獎」形式出售。另外，手遊的用戶協議及條款亦對玩家的保障不足，如遊戲商可隨時封鎖玩家的帳號、玩家退出遊戲時不保證可獲退回遊戲內未使用的課金等。

消委會列出手遊五大推銷課金手法：

1. 以首儲優惠利誘踏出課金第一步

2. 以「限定」作招徠，令玩家擔心優惠一瞬即逝而課金購買

3. 以「抽獎」形式送出商品，有教育心理學家指出，手遊商品以「抽獎」等「不定比率」方法送出，比以「固定比率」送出的方式更易令玩家上癮

4. 提供尊享待遇

5. 課金宣傳推廣無孔不入，由首次進入遊戲等待下載更新檔案時，以至每次或每日首次登入遊戲時，也會顯示推銷禮包及儲值優惠信息

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