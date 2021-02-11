消委會｜燜燒壺保溫勝保溫飯壺　2款保溫飯壺保溫效能低於50度　190元燜燒壺媲美449元象印【附名單‧短片】 (11:24)

8款全數通過相關保溫效能測試的燜燒壺，售價由$130至$449不等。同獲最高總評的5款燜燒壺中，鷹牌真空保溫湯飯壺售價僅$190，媲美名牌如象印（$449）、膳魔師（$428）及虎牌（$418）。

2款保溫飯壺6小時保溫效能低於50℃

（產品名稱／聲稱來源地／聲稱容量／大約零售價／6小時保溫效能／總評）

‧Pole Bear不鏽鋼真空保溫飯壺附提袋／中國／700ml／$179／上層46.2℃、下層49.1℃／2

‧Topvalu Home Coordy保溫食物瓶（白色）／中國／800ml／$169／上層40.3℃、下層47.9℃／2

8款燜燒壺保溫效能全部符合歐洲標準

（產品名稱／聲稱來源地／聲稱容量／大約售價／保溫效能評分／總評分）

‧膳魔師高真空不鏽鋼食物罐／中國／710ml／$428／4／4

‧象印不鏽鋼真空燜燒杯／泰國／750ml／$449／4／4

‧鷹牌真空保溫湯飯壺／—／750ml／$190／4／4

‧虎牌保溫食物壺（棕色）／中國／750ml／$418／4／4

‧bbbyo Foodie Insulated Lunch Containers／—／750ml／$298／4／4

‧大福口二層不鏽鋼高真空斷冷斷熱／—／750ml／$130／3.5／3.5

‧億世家不鏽鋼燜燒壺／中國／800ml／$160／3.5／3.5

‧Pole Bear不鏽鋼燜燒食物壺／中國／800ml／$149／3.5／3.5

消委會建議，宜在6小時內進食保溫飯壺或燜燒壺內食物，否則易致胃痛、腹瀉或嘔吐等不適，幼童、孕婦、長者、正接受治療或免疫能力不佳等的市民尤其要注意。

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