消委會．熱水爐｜13樣本獲4.5分兩款價格差逾一倍　一樣本泄壓閥開閥壓力不符標示 (11:04)

是次測試的20款氣體熱水爐，包括11款煤氣爐和9款石油氣爐，全部附有機電署的「GU」安全標誌，售價十分懸殊，爐具連基本安裝費用介乎3500元至10,060元。

測試項目參考中國國家標準GB 6932，涵蓋熱負荷、熱效率、熱水輸出表現及顯示水溫準確度，亦參考機電署制定的「住宅式氣體用具基本安全評估」（TA2）規格作安全程度測試，評估各樣本的使用方便程度。

一款樣本泄壓閥開閥壓力不符標示

另外，太平洋Pacific PGH-12煤氣爐樣本未能通過部分安全測試，其泄壓閥壓力設定不符合其標示的最大適用水壓1000千帕斯卡（kPa）；於水路系統耐壓性能測試中，當加至750kPa水壓時，泄壓閥被觸發打開，與標示不符，消委會認為有待改善。

消委會敦促生產商提升產品質素，確保標示的內容準確無誤，提醒市民如有氣體泄漏迹象，應在安全情況下立即關閉供氣總掣，通知註冊氣體供應公司到場處理，遠離懷疑氣體泄漏的地方前勿用任何電子產品。

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