新填地街唐樓增至27人染新冠病毒　全座須檢疫衛生署已撤走79居民 (14:44)

【14:44更新】劏房林立的佐敦新填地街20至26號唐樓持續爆發新型冠狀病毒疫情，昨日（13日）多6人確診新型冠狀病毒。衛生防護中心今日（14日）下午表示，新填地街20、22及26號近日出現27宗新冠病毒確診個案，涉及13個單位，考慮到新填地街20、22、24及26號互通，部分住客共用公共地方，當局已向該處所有單位的無病徵住戶發出檢疫令。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。
該唐樓前日（12日）被納入強制檢疫大廈，其中有確診個案的樓層，住戶須到檢疫中心隔離。今（14日）凌晨，衛生署派員到上址撤離大廈內約20名居民，至清晨已有數人登上小巴離開。截至今早9時，衛生防護中心已安排該處79名居民入住檢疫中心。
新填地街26號的單位昨日多5人確診，兩人屬源頭不明，20號門牌多1人確診，為確診者的家人，累計兩單位有確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱大廈有大量劏房，擔心喉管較緊密，會造成傳播，20多名居民須檢疫，當時未有提及會否撤走居民及撤離時間。
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