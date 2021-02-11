消委會．消毒噴劑｜八成消毒噴劑表現遜消毒酒精或稀釋漂白水　消委會籲環境消毒用稀釋漂白水較佳【附名單．短片】 (11:12)

新型冠狀病毒疫情持續，消委會測試15款多用途殺菌消毒噴劑，發現八成樣本（12款）中包括9款說明殺菌率及殺病毒率達到99.9%或以上的樣本，表現均遜於75%消毒酒精或／及含500ppm有效氯的稀釋漂白水溶液（相等於以1:99比例稀釋含5.25%次氯酸鈉漂白水所得的溶液）。消委會提醒市民，若用於一般環境消毒，使用稀釋漂白水比消毒噴劑更經濟且效能更高和可靠。