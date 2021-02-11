消委會．消毒噴劑｜八成消毒噴劑表現遜消毒酒精或稀釋漂白水　消委會籲環境消毒用稀釋漂白水較佳【附名單．短片】 (11:12)

新型冠狀病毒疫情持續，消委會測試15款多用途殺菌消毒噴劑，發現八成樣本（12款）中包括9款說明殺菌率及殺病毒率達到99.9%或以上的樣本，表現均遜於75%消毒酒精或／及含500ppm有效氯的稀釋漂白水溶液（相等於以1:99比例稀釋含5.25%次氯酸鈉漂白水所得的溶液）。消委會提醒市民，若用於一般環境消毒，使用稀釋漂白水比消毒噴劑更經濟且效能更高和可靠。
12款消毒噴劑表現遜消毒酒精或稀釋漂白水（產品名稱／聲稱來源地／聲稱容量／大約零售價／總評）
【次氯酸殺菌消毒劑樣本】
日本叮叮叮叮高制噴噴清居家殺菌噴霧／日本／250ml／$138／4
安速癒空氣淨化及除菌劑／美國／1000ml／$360／4
Hyginova環保消毒除臭噴霧／香港／400ml／$148／4
JcoNAT原生除菌液／香港／250ml／$88／3.5
美滴樂-S天然消毒液（多用途配方）／韓國／500ml／$210／3
AMÓFÌA多用途消毒噴霧／無標示／300ml／$180／2.5
【二氧化氯殺菌消毒劑樣本】
SanitCare Plus+天然殺菌消毒噴劑（抗疫防敏加強版）／美國／500ml／$280／3
潔易淨抗菌消毒液／台灣／500ml／$189／2
TOAMIT強效家居除菌噴霧／日本／350ml／$96／2
【標榜含植物成分的殺菌消毒劑樣本】
彩豐多功能全效滅菌消毒噴霧／香港／300ml／$180／3.5
貝達安防疫噴霧／香港／1000ml+2x100ml／$798／3.5
天滌多功能滅菌配方GP200／香港／230ml／$228／3
消委會提醒，部分消毒噴劑含氯化物或其他化學物質，有機會造成刺激及引致不良反應，不宜直接向人體噴灑。在家居環境中長期及大量施用霧化消毒劑，除防疫效能成疑外，亦可能污染食物和飲品，增加誤服消毒劑或其殘餘物的風險。
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