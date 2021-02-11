黃國桐、何潔泓母等11人遭國安處拘捕　消息稱與12港人案有關　涉金錢資助提供偷渡意見等 (22:58)

【22:58】何潔泓於facebook稱，母親在律師陪同下完成第一次錄口供程序，未能保釋，明天（15日）仍需進行其他程序。她稱母親今晚被轉到青衣警署過夜，明早會回到荃灣警署；又稱母親精神狀態良好，有足夠衣服。

【19:57】據了解，被捕的11人涉嫌向12港人提供金錢資助，提供偷渡意見，安排中間人在陸上接送，以及偷渡期間的藏身地點等。

【13:08】何潔泓接受查詢證實其母親被捕，現時在荃灣警署，已有律師到場，約於中午錄口供。

另外，音樂人霍朗齊的facebook專頁表示，霍朗齊今早6時許被拘捕。

【12:24】消息稱，警務處國家安全處經深入調查後，今日上午在全港多區拘捕11人（8男3女），年齡介乎18歲至72歲，涉嫌「串謀協助逃犯」。被捕人現正被警方扣查。

【12:00】近中午12時，黃國桐被押往沙田警署。

【11:36】上午11時半，警方在黃國桐的九龍城議員辦事處完成搜查，其間未有帶走任何證物。黃國桐被押離辦事處時再次說︰「堅持民主、法治、人權唔好放棄，香港人加油。」

【10:59】上午10時41分，黃國桐被警員押往其九龍城議員辦事處，其間黃國桐多次重複說：「民主、法治、人權，唔好放棄。」

【08:01】黃國桐今早（14日）在facebook表示，警方國家安全處今早約6時10分前往其住所把他帶走，暫未知前往哪間警署。民主黨副主席林卓廷亦在facebook稱，黃國桐被捕。

此外，學聯前副秘書長何潔泓在facebook稱，其母張女士今早6時15分被警察上門拘捕，現身處荃灣警署，據她了解涉及12港人案。