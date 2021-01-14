新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:15)

本港周三（1月13日）新增42宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月7日至13日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。1月13日報道︰今增42宗確診 11宗源頭不明 天馬苑駿威閣須強制檢測
○荃灣區
荃灣廣場
○深水埗區
西九龍中心 肯德基
長沙灣廣場 大家樂
長沙灣廣場2期
南山邨街市
碧海藍天 CoCo壹番屋
○油尖旺區
先達廣場
聯合廣場 好彩海鮮酒家
油麻地街市
○元朗區
順發大廈 東方（勝記）飯店
同益街市
形點 I Brotzeit German Beer
形點 II 譚仔三哥
○屯門區
良景廣場 八戶屋和食料理
○黃大仙區
牛池灣市政大廈
彩雲商場
○中西區
石塘嘴市政大廈
○九龍城區
黃埔108商場
紅磡市政大廈
○觀塘區
淘大商場
安泰商場
牛頭角市政大廈
香港觀塘帝盛酒店
○西貢區
西貢將軍澳政府綜合大樓
○北區
祥龍圍邨 越來越愛
○大埔區
廣福商場
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月13日）
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