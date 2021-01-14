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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:15)

本港周三（1月13日）新增42宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月7日至13日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。1月13日報道︰今增42宗確診 11宗源頭不明 天馬苑駿威閣須強制檢測

○荃灣區

荃灣廣場

○深水埗區

西九龍中心 肯德基

長沙灣廣場 大家樂

長沙灣廣場2期

南山邨街市

碧海藍天 CoCo壹番屋

○油尖旺區

先達廣場

聯合廣場 好彩海鮮酒家

油麻地街市

○元朗區

順發大廈 東方（勝記）飯店

同益街市

形點 I Brotzeit German Beer

形點 II 譚仔三哥

○屯門區

良景廣場 八戶屋和食料理

○黃大仙區

牛池灣市政大廈

彩雲商場

○中西區

石塘嘴市政大廈

○九龍城區

黃埔108商場

紅磡市政大廈

○觀塘區

淘大商場

安泰商場

牛頭角市政大廈

香港觀塘帝盛酒店

○西貢區

西貢將軍澳政府綜合大樓

○北區

祥龍圍邨 越來越愛

○大埔區

廣福商場

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月13日）

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