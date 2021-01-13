紀律部隊及公務員工會去信陳茂波　促額外寬免公務員薪俸稅 (23:10)

兩個工會表示，政府早前推出抗疫基金及相關措施未有惠及公務員，而不少基層公務員因配偶和家庭成員相繼被裁員，頓成家庭唯一經濟支柱，財政上構成負擔和壓力。兩個工會又稱，額外寬免薪俸稅可助經濟復蘇，刺激消費，稱寬免公務員薪俸稅，可「振軍心，助經濟」，一舉兩得。

財經事務及庫務局發言人表示，《財政預算案》的諮詢工作正在進行中，歡迎各界提供意見。

香港稅務學會前會長兼顧問委員會主席王銳強認為，單單為公務員提供額外寬免薪俸稅，與公共財政原則背道而馳。他指出，疫情下，各行各業收入大減，反而公務員影響最輕微，寬免薪俸稅是紓困措施，只為公務員寬免不符政策目的，如要刺激消費有其他措施，認為其理據薄弱。政府早前已提出，會維持逆周期財政政策，加大政府開支及增加基建投資，需要多方面的收入維持支出，如對有18萬人的公務員寬免薪俸稅，對政府收入有影響。

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