新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（1月13日更新版） (21:52)

任何在2020年12月31日至2021年1月13日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月16日或之前須接受檢測）

．黃大仙竹園道55號天馬苑駿威閣

任何在2020年12月30日至2021年1月12日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月15日或之前須接受檢測）

．佐敦新填地街20號、22號、24號、26號

．觀塘清水灣道2號坪石邨金石樓、黃石樓、藍石樓

任何在2020年12月29日至2021年1月11日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月14日或之前須接受檢測）

．東涌逸東街8號逸東（二）邨傑逸樓

．將軍澳寶琳北路38號景林邨景桃樓

．大角嘴福利街8號港灣豪庭7座

強制檢測大廈詳情

新冠肺炎 相關報道：

博愛醫院中央消毒房護士初步確診 廣華女病人初檢不確定覆檢後確診

今增42宗確診 11宗源頭不明 天馬苑駿威閣須強制檢測

東區醫院81歲男病人不治 港累計161死

科興疫苗有效率50.38% 聶德權：專家委員會本周開會審視

聶德權：疫苗中心接種BioNTech疫苗 私家醫生供接種科興、阿斯利康疫苗

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽