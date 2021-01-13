新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（1月13日更新版） (21:52)

截至1月13日，強制檢測涵蓋的大廈如下：
任何在2020年12月31日至2021年1月13日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月16日或之前須接受檢測）
．黃大仙竹園道55號天馬苑駿威閣
任何在2020年12月30日至2021年1月12日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月15日或之前須接受檢測）
．佐敦新填地街20號、22號、24號、26號
．觀塘清水灣道2號坪石邨金石樓、黃石樓、藍石樓
任何在2020年12月29日至2021年1月11日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月14日或之前須接受檢測）
．東涌逸東街8號逸東（二）邨傑逸樓
．將軍澳寶琳北路38號景林邨景桃樓
．大角嘴福利街8號港灣豪庭7座
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