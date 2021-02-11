區議員劉珈汶辦事處被指供公民議政平台開會　黃大仙區議會：或不發還開支 (20:15)

秘書處又稱，由於公民議政平台事務與執行區議會職務無關，要求劉珈汶填寫聲明指出相關項目及日期，以供處理營運開支償還款額申請；若未作上述用途，要求劉珈汶擬備書面聲明，並附上相關證明文件供考慮。

劉珈汶向《明報》表示，當日一眾區議員見面是針對地區議題，包括防疫工作、辦事處營運開支事宜，強調不是針對議政平台開會。劉珈汶指出，當日會面時她已退出籌委，質疑如何可開議政平台會議；又稱議政平台從未存在，「我不知道如何找個組織出來」。她說要再思考如何回覆，質疑現時香港與內地一樣，「要找證據證明自己清白」。

被問到涉款多少，劉珈汶稱她曾以辦事處作為初選票站，當時被扣起整個月開支，約3、4萬元，至今仍未獲發還；今次接獲信件格式與當時一樣，故料金額相若。

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