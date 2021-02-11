審91日亂過馬路案辯方須付62萬訟費　上訴稱原審官偏袒控方　高院：指控嚴重交上訴庭審 (18:33)

東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明處理一宗行人涉亂過馬路案件，經91天審訊後才有裁決，何官裁定女被告脫罪，惟批准控方可向辯方大律師及律師索取逾62萬元訟費。被告及兩名辯方律師早前就訟費命令提上訴，兩宗案件今（13日）於高等法院作指示聆訊。法官表示，本案涉及對何官的嚴重指控，包括偏袒控方等，決定交由上訴庭審理。
兩宗案件的上訴人為尼泊爾籍女被告Thapa Kamala、原審辯方大律師梁耀祥及律師侯振輝。案件原審時，裁判官何麗明裁定女被告脫罪，不過以被告有自招嫌疑等原因，要求辯方大律師及律師支付共約62萬元訟費。
梁耀祥及律政司代表今午到庭。法官張慧玲聽畢雙方陳辭，指出上訴人對何官提出嚴重指控，包括偏袒控方、嘗試誤導或欺騙被告，以及對兩名辯方律師存有明顯偏見；由於案件涉及重要議題，而且涉案訟費數額龐大，決定交由上訴庭擇日處理。
翻查報道，事發於2016年4月25日，女被告在大潭道美國會外過馬路時被的士撞倒，事後被票控行人疏忽，控罪的最高罰款為500元。
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