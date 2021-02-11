博愛醫院中央消毒房護士初步確診新冠肺炎　廣華女病人初檢不確定覆檢後確診 (17:28)

醫管局總行政經理何婉霞在疫情記者會表示，確診的廣華醫院23歲女病人（個案9359）1月11日經急症室入住婦科病房，當時沒有發燒或呼吸道感染病徵。醫院為她進行入院篩查，11日首次取鼻咽及喉嚨拭子結果不確定，病毒數值（CT value）「大過30好多」（數值愈高病毒量愈低）；醫院翌日再為病人取鼻咽及喉嚨拭子檢測，病毒數值仍高於30，兩日的樣本交衛生署覆檢後確診。

何婉霞指出，醫院得知女病人首次檢測結果不確定後，謹慎起見安排她入住隔離病房；一名曾經與她在婦科病房同病格的病人被列密切接觸者，須安排檢疫。

另外，博愛醫院一名中央消毒房護士初步確診，該護士平日逢周一至五上班，上周六（9日）起喉嚨痛，近日留在家中休息，昨（12日）到屯門職員診所求醫，同晚初步確診，其居住大廈有其他確診個案。何婉霞稱，該護士在中央消毒房負責後勤工作，工作時毋須接觸病人，並有穿上合適的個人防護裝備，故沒有其他職員被列為密切接觸者。

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