12港人案黃臨福返港後首應訊　控方研加控不依期歸押、串謀協助罪犯【短片】 (17:15)

控方申請押後案件，以索取法律意見和研究是否加控其他控罪，包括不依期歸押和串謀協助罪犯等控罪。控方稱，黃臨福前年獲保釋後，缺席去年4月27日的聆訊被通緝，去年8月23日於內地水域被截獲及拘捕，去年12月30日被移交香港警方。

辯方在庭上未有就黃臨福當天缺席聆訊事宜陳辭，亦不反對法庭充公一萬元保釋金。

案發時16歲的黃臨福，涉於2019年10月14日企圖用火損壞旺角警署，被控一項企圖縱火罪。他另被控一項管有攻擊性武器罪，指稱他於同日在住所內，管有用啤酒瓶製成的3個汽油彈。同案被告林小雄於去年10月承認一項有意圖而企圖縱火罪，被判囚40個月。

其他報道：維權律師盧思位聽證會今成都舉行 代理律師禁進場【短片】

其他報道：4男涉淘大廣場「私了」3人 囚19至20個月 官斥大規模欺凌冷眼旁觀拍照留念令人震驚

其他報道：梁國雄李卓人等勞動節遊行遭票控違限聚令 警稱8人分4人一組後改口「稱之為同一組」