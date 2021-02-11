12港人案黃臨福返港後首應訊　控方研加控不依期歸押、串謀協助罪犯【短片】 (17:15)

12港人偷渡案中兩名未成年被捕人廖子文及黃臨福在內地未被起訴，並移交香港警方，二人早前因缺席本港法庭聆訊被通緝。其中黃臨福今（13日）於九龍城裁判法院再提堂，是他回港並完成強制檢疫後首度到庭應訊，他暫毋須答辯，控方申請押後案件，以研究是否加控其他控罪。主任裁判官嚴舜儀將案件押後至下月26日再訊，被告須還押懲教看管。據悉，黃臨福目前身體狀況良好，於壁屋隔離期間未有與家人見面，家人今天亦有到庭。
控方申請押後案件，以索取法律意見和研究是否加控其他控罪，包括不依期歸押和串謀協助罪犯等控罪。控方稱，黃臨福前年獲保釋後，缺席去年4月27日的聆訊被通緝，去年8月23日於內地水域被截獲及拘捕，去年12月30日被移交香港警方。
辯方在庭上未有就黃臨福當天缺席聆訊事宜陳辭，亦不反對法庭充公一萬元保釋金。
案發時16歲的黃臨福，涉於2019年10月14日企圖用火損壞旺角警署，被控一項企圖縱火罪。他另被控一項管有攻擊性武器罪，指稱他於同日在住所內，管有用啤酒瓶製成的3個汽油彈。同案被告林小雄於去年10月承認一項有意圖而企圖縱火罪，被判囚40個月。
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