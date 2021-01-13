新冠肺炎｜今增42宗確診　11宗源頭不明　天馬苑駿威閣須強制檢測 (22:31)

【22:31更新】截至今日（13日）凌晨零時，本港新增42宗新型冠狀病毒確診個案，全部屬本地感染，當中11宗為源頭不明、31宗與早前個案相關；另有20多宗初步陽性個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，黃大仙天馬苑駿威閣兩單位共出現4宗個案，兩單位不同層數及坐向，駿威閣須進行強制檢測。
部分群組個案：
．新填地街20至26號：衛生署晚上公布，新填地街20號新增一宗確診，與早前個案相關；26號則新增5宗確診，其中兩宗源頭不明
．港九小輪群組增一宗確診，為早前確診者的密切接觸者；群組累計6名工作人員及3名密切接觸者確診
．中九龍幹線中段隧道地盤群組增兩宗相關個案，群組累計20宗確診
．將軍澳—藍田隧道地盤群組增4宗確診，均與早前確診個案相關
．港大污水病毒樣本監測發現持續有陽性反應的坪石邨金石樓，今增一宗確診
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