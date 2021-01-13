新冠肺炎｜今增42宗確診　11宗源頭不明　天馬苑駿威閣須強制檢測 (22:31)

部分群組個案：

．新填地街20至26號：衛生署晚上公布，新填地街20號新增一宗確診，與早前個案相關；26號則新增5宗確診，其中兩宗源頭不明

．港九小輪群組增一宗確診，為早前確診者的密切接觸者；群組累計6名工作人員及3名密切接觸者確診

．中九龍幹線中段隧道地盤群組增兩宗相關個案，群組累計20宗確診

．將軍澳—藍田隧道地盤群組增4宗確診，均與早前確診個案相關

．港大污水病毒樣本監測發現持續有陽性反應的坪石邨金石樓，今增一宗確診

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