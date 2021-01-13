港聞

新冠肺炎｜今增42宗確診　11宗源頭不明　天馬苑駿威閣須強制檢測 (22:31)

【22:31更新】截至今日（13日）凌晨零時，本港新增42宗新型冠狀病毒確診個案，全部屬本地感染，當中11宗為源頭不明、31宗與早前個案相關；另有20多宗初步陽性個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，黃大仙天馬苑駿威閣兩單位共出現4宗個案，兩單位不同層數及坐向，駿威閣須進行強制檢測。

部分群組個案：

新填地街20至26號：衛生署晚上公布，新填地街20號新增一宗確診，與早前個案相關；26號則新增5宗確診，其中兩宗源頭不明

港九小輪群組增一宗確診，為早前確診者的密切接觸者；群組累計6名工作人員及3名密切接觸者確診

中九龍幹線中段隧道地盤群組增兩宗相關個案，群組累計20宗確診

將軍澳—藍田隧道地盤群組增4宗確診，均與早前確診個案相關

．港大污水病毒樣本監測發現持續有陽性反應的坪石邨金石樓，今增一宗確診

新冠肺炎 相關報道：

博愛醫院中央消毒房護士初步確診　廣華女病人初檢不確定覆檢後確診

東區醫院81歲男病人不治　港累計161死

強制檢測大廈及地點名單（1月13日更新版）

新冠疫苗 相關報道：

聶德權：疫苗中心接種BioNTech疫苗　私家醫生供接種科興、阿斯利康疫苗

科興疫苗有效率50.38%　聶德權：專家委員會本周開會審視

巴西布坦坦研究所：中國科興疫苗總體有效率50.38%

印尼總統接種中國新冠疫苗　網上直播盼增公眾信心

相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介

上 / 下一篇新聞