WhatsApp私隱設定｜私隱專員質疑WhatsApp新條款　要求進一步解釋 (16:15)

私隱專員鍾麗玲表示，已去信該通訊軟件的總公司表達關注，並提出4項建議：

1. 充分向用家解釋新條款下個人資料共享的安排、涉及分享的個人資料及將如何使用

2. 延長用家考慮期限

3. 如通訊軟件的用家無相關社交平台帳戶，應考慮豁免其接受新條款

4. 考慮為不同意新條款的用家提供續用服務的方案

今日（13日）民建聯到個人資料私隱專員公署請願，民建聯副主席陳學鋒表示，雖未有收到任何投訴，但事件引起廣泛關注，認為WhatsApp強迫用家接受新條款，但英國及歐洲用家可獲豁免，顯示該企業「雙重標準」。民建聯要求公署嚴厲執行私隱條例，杜絕企業以「霸權」手法濫用個人資料及數據。民建聯內部已出指引，重要訊息不會以WhatsApp傳遞及溝通，只用作日常交流。

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