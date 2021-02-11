梁國雄李卓人等勞動節遊行遭票控違限聚令　警稱8人分4人一組後改口「稱之為同一組」 (19:44)

被告為郭永健（33歲）、何偉航（35歲）、黃浩銘（31歲）、曾健成（64歲）、麥德正（48歲）、吳文遠（43歲）、李卓人（63歲）及梁國雄（64歲），其中黃浩銘、李卓人及梁國雄沒有律師代表。8人否認於去年5月1日，在金鐘夏慤道海富中心外參與群組聚集。麥德正另被票控未能向獲授權人員韋鑑洸出示身分證明文件，他今日承認該罪。

高級督察韋鑑洸供稱，當日約11時，兩個政黨共8人在海富中心外展示橫額及呼叫口號，內容為勞工權益及限聚令下的示威自由。當時限聚令人數為4人，各人4人一組，分開兩組高舉橫額，他目測每人之間的距離不足1.5米，各人都有交談。

韋鑑洸續說，他多次警告眾人違反受禁群組聚集，但各被告沒有理會，繼續向記者發言及拉起橫額遊行到海富天橋，他遂向眾人發出定額罰款通知書。

作供高級督察：物理上係咪手拖手先叫一齊？

代表工黨郭永健及何偉航的大律師黃宇逸盤問時指出，物理上工黨與社民連成員分開了兩個組別，韋鑑洸稱不同意，強調8人一同喊口號，反問「物理上係咪手拖手先叫一齊？」

片段顯示，工黨4人上天橋後遭警員截停，社民連4人上天橋後繞過工黨成員前行，黃宇逸稱社民連沒有靠近工黨群組，惟韋鑑洸表示「我會視之為佢哋見到我哋準備票控，離開逃避告票的行為」。

黃宇逸稱，由於各被告分開兩組，故各人沒有違反限聚令；即使各人參與受禁群組聚集，但他們正行使憲法保障的和平示威集會權利，有合理辯解。韋鑑洸稱不同意，重申該示威不屬法例豁免的活動，違反限聚令，是非法示威。

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