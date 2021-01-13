六旬漢涉強姦智障女子　警誡下稱事主主動要求性交 (14:00)

被告楊來（67歲）報稱已退休，被控於2018年1月15日，在香港華貴邨某一個單位，即被告的居所內，強姦女子X。被告另被控一項與精神上無行為能力的人性交的交替控罪。X為沒有自理能力的智障者，左邊手腳亦活動不便。

控方開案陳辭指出，X在特殊學校認識被告的女兒，故此亦認識被告。案發當天，因X在出糧後打算請被告「飲茶」，被告遂邀請X到他的住所，惟X不知道被告女兒不在家。X到了被告的住所後，被告先讓X看電視及喝汽水，不久叫X躺在牀上，要求X脫褲不果後，強行脫去X的長褲及底褲，先後與X性交兩次。

控方表示，案發期間X曾嘗試阻止被告脫下她的褲，亦有大叫「唔好」及向被告稱感到疼痛；X另曾問被告何時吃東西，被告分別表示「做埋先」及「𠵱家得兩個人，放心啦」。

X事後向母親及被告女兒講述事件後報警。被告警誡下承認有與X性交，但稱X是出於好奇下主動要求，又稱早知X是弱智，形容X的言行「九唔搭八」、「黐線」。