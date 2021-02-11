4男涉淘大廣場「私了」3人　囚19至20個月　官斥大規模欺凌冷眼旁觀拍照留念令人震驚 (14:30)

練官早前稱案發影片中穿黃背心、持鏡頭的人阻擋事主離開，「構成暴動嘅一部分」，他今日判刑表示，接納新聞自由屬文明社會不可缺失的權利，形容新聞自由有平衡社會權力的作用，記者報道事實真相可防止有人濫權、支持弱勢，甚至為法庭查出事實真相，他們不顧安危的專業精神，對平衡社會運作發揮重要力量。

官：相信新聞工作者有專業操守但畫面令人誤會

練官形容，數名穿反光背心、上面印有「記者」或「PRESS」字樣的人用攝影器材錄下涉案場面，部分人選擇在事主和施襲者之間出現，又形容至少4、5人圍成半圓形，令兩名事主的去路被堵塞。他表示，相信新聞工作者有專業操守，不會公然犯法或增加事主離開的困難，「但畫面確有令人誤會之處」。

本案4名被告依次為地盤工人石朗天（29歲）、院舍復康員劉耀聰（31歲）、私人教師陳啟賢（35歲）和廚師陳瑞泉（又名陳鴻基，36歲）。石朗天承認傷人和非法集結兩罪，另與劉耀聰承認一項非法集結罪，其餘兩被告各承認一項非法集結罪。

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