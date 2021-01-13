練錦鴻戴黑口罩出庭　稱逐黃口罩者因有政治訴求字樣　無關顏色政治取向 (13:45)

練錦鴻今出庭時配戴黑色口罩，稱明白有關訴求是香港政治歷史等造成，但他作為法律工作者，只能就案情量刑，不會考慮被告或其他人的政治取向；正因法庭處理的議題狹窄精確，他不希望法庭成為宣泄個人政見的地點，令涉案議題被分散。

案件未正式開庭前，練錦鴻已透過書記通知現場的人，假如有人戴黃色和附有英文字母的口罩，法庭可提供其他口罩作更換；若他們拒絕換口罩，便需離開法庭，到另一個延伸法庭繼續旁聽。

今日庭內未見任何人戴黃色口罩。另一個審理涉元朗「私了」判刑案件的法庭，有數名旁聽者在庭內戴上黃色口罩，法官姚勳智未有要求他們離場。

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