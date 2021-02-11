送貨員「私了」男子囚40月　17歲生塗污CCTV判入勞教中心　官：野蠻令人髮指 (11:40)

被告為送貨員張裕泰（32歲）和學生羅曉鋒（17歲）。張裕泰早前承認暴動和非法禁錮兩罪，羅曉鋒承認非法集結罪，二人餘下的襲擊致造成身體傷害和刑事損壞罪則存檔法庭，不予起訴。

辯方今引述精神和心理報告指出，張裕泰自小患自閉症，案發時沒服藥和覆診，故行為受病情影響。雖然報告指出其重犯程度屬中等，但可透過心理治療作控制。至於羅曉鋒，辯方稱他於2017年喪父，其後做兼職幫補家計，目前已深切反省，並獲台灣一所大學取錄，希望有一技之長。

法官姚勳智表示，張裕泰非常主動和積極地犯案，包括直接指罵事主、逼令事主下跪認錯、將事主拉下的士，以及要求事主交出手機，並將之摔在地上，形容行為非常暴力和野蠻，「難以想像香港作為文明社會，會在眾目睽睽下發生令人髮指的事」，判被告囚40個月，以及向事主賠償2500元。

至於羅曉鋒，姚官形容涉案集結並非突發，被告更主動用噴漆塗污十多個閉路電視鏡頭，角色非常主動，但由於他案發時只有16歲，遂判他入勞教中心，以及向大家樂集團有限公司賠償7000元。