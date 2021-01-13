前年6．9立法會外衝突　3人認非法集結判即時監禁 (11:54)

8名被告依次為戴安（23歲，學生）、溫鎮豪（30歲，電腦技術員）、陳均年（23歲，學生）、王洛鈞（22歲，無業）、鄺淯銘（22歲，無業）、卓嘉豪（24歲，兼職教練）、曾泳祥（29歲，學生）及廖德輝（41歲，文員），被告溫鎮豪被控一項故意阻撓在正當執行職務的警務人員罪，其餘7人被控一項參與非法集結罪。其中，戴安今被判監禁16個星期，陳均年和卓嘉豪監禁20個星期。

裁判官鄧少雄在判刑時稱，在被告陳均年和卓嘉豪的求情信中，「有相當動容和感人的求情說話」，但二人在差不多審訊前才認罪，只能獲五分之一刑期扣減，基於過往紀錄良好，額外獲8星期扣減，最終監禁20個星期。

鄧官續說，首被告戴安在較早階段認罪，獲四分之一扣減，與同案被告同樣再獲8星期扣減。鄧官表示，在求情信中，中大副校長吳基培稱被告在眾多學生領袖中是非常優秀，亦考慮戴安曾到美國耶魯大學作交換生，亦有資格修讀博士學位，他於大學二年級時已修讀四年級課程，認為是次案底已令他額外失去機會，故扣減多3星期，最終判處監禁16個星期。

代表戴安的律師求情稱，戴安為中大一級榮譽哲學系畢業生，現修讀哲學系碩士，3年內取得18個獎學金，是品學兼優的學生。辯方續稱，本案件是首宗有關反修例的案件，當日有過百萬人參與和平遊行表達訴求，指定示威區一段時間都是和平，直至政府晚上11時07時發新聞稿回應遊行，指出《逃犯條例》將於同年6月12日在立法會恢復二讀辯論，人群才情緒激動，但並非有預謀。

陳均年的代表律師求情表示，陳均年的參與度小，到場15分鐘後便被捕，過程只搬過鐵馬，沒有作進一步暴力行動，事件後有悔意。代表卓嘉豪的律師稱，被告自小父母離異，家境不佳，努力做兼職和發奮圖強，現兼職做教練，以「以生命影響生命」教導學生，亦是業餘運動員，曾代表觀塘區參與全港運動會。

控方案情指出，2019年6月9日民陣發起遊行抗議修訂《逃犯條例》，並於金鐘添美道和立法會道舉行公眾集會，集會於晚上10時宣布結束，但大批人停留在夏慤道和包圍立法會。三人被指在立法會示威區外，將花槽和鐵馬推向立法會入口前的警方封鎖線，並參與非法集結。