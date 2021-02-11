港聞

新冠疫苗｜聶德權：疫苗中心接種BioNTech疫苗　私家醫生供接種科興、阿斯利康疫苗 (11:00)

港府擬下月起開展新型冠狀病毒疫苗接種計劃。公務員事務局長聶德權今（13日）在新城電台節目稱，社區疫苗接種中心用作接種BioNTech疫苗，私家醫生、家庭醫生或私家醫院則為市民接種中國科興疫苗和阿斯利康疫苗。

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