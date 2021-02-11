新冠疫苗｜聶德權：疫苗中心接種BioNTech疫苗　私家醫生供接種科興、阿斯利康疫苗 (11:00)

BioNTech疫苗需在攝氏零下70度環境儲存，並需於2至8度的雪櫃保存5日解凍。聶德權表示，全港18區每區最少一間社區疫苗接種中心，場地選用康文署轄下的屋邨體育館。他解釋，由於BioNTech疫苗運送和儲存因素需嚴謹，社區疫苗接種中心較適合用作接種BioNTech疫苗。

他稱，科興疫苗和阿斯利康疫苗均可在2至8度環境下儲存，故可於私家醫生、家庭醫生或私家醫院接種。

新冠疫苗 相關報道：

科興疫苗有效率50.38% 聶德權：專家委員會本周開會審視

巴西布坦坦研究所：中國科興疫苗總體有效率50.38%

印尼總統接種中國新冠疫苗 網上直播盼增公眾信心

梁栢賢倡醫局營運接種中心 各聯網一間 倘先打BioNTech 中心負責解凍

科興未公布完整數據 印尼批准緊急使用

去年第三波調查接種疫苗意向 不足四成願打 25至34歲最抗拒

新冠肺炎 相關報道：

博愛醫院中央消毒房護士初步確診 廣華女病人初檢不確定覆檢後確診

東區醫院81歲男病人不治 港累計161死

強制檢測大廈及地點名單（1月12日更新版）