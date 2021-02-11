新冠疫苗｜聶德權：疫苗中心接種BioNTech疫苗　私家醫生供接種科興、阿斯利康疫苗 (11:00)

港府擬下月起開展新型冠狀病毒疫苗接種計劃。公務員事務局長聶德權今（13日）在新城電台節目稱，社區疫苗接種中心用作接種BioNTech疫苗，私家醫生、家庭醫生或私家醫院則為市民接種中國科興疫苗和阿斯利康疫苗。
BioNTech疫苗需在攝氏零下70度環境儲存，並需於2至8度的雪櫃保存5日解凍。聶德權表示，全港18區每區最少一間社區疫苗接種中心，場地選用康文署轄下的屋邨體育館。他解釋，由於BioNTech疫苗運送和儲存因素需嚴謹，社區疫苗接種中心較適合用作接種BioNTech疫苗。
他稱，科興疫苗和阿斯利康疫苗均可在2至8度環境下儲存，故可於私家醫生、家庭醫生或私家醫院接種。
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