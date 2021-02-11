Signal群組建立3貼士：確定新版本、開啟批准新成員功能、自訂信息銷毁時間 (08:39)

1. 確定新版本：轉換平台前留意，如本身已安裝Signal，要先將Signal更新至最新版本，因新版開設了群組新增管理員（Admin）、移除成員、指明成員等功能。要分辨群組屬新版或舊版，可留意群組頁面右上方有沒有影片圖示（見圖2），如有即屬新版本。（Signal最新版本：iOS 版本, Android版本）

2. 管理員審批群組成員：如想避免有其他人獲得群組連結而胡亂加入，管理員可開啟「批准新成員」按鈕（藍色），透過群組連結加入的成員須經管理員批准才能加入群組。管理員亦可設定新增管理員或成員，以及編輯群組資訊的權限。

管理員亦有權移除任何成員，包括已被設定成管理員的成員。如錯誤移除成員，成員亦可透過群組連結再次要求管理員批准加入群組。留意，任何已被設定成管理員的成員，均有權移除任何成員，包括最初建立群組的管理員。

3. 自設信息銷毁時間：如果不想長期保留群組信息，可以在群組的聊天設定中，開啟「自動銷毁訊息」按鈕（藍色），設定信息在指定時間後銷毁（可選5秒、10秒、30秒、1分鐘、5分鐘、10分鐘、30分鐘、1小時、6小時、12小時、1天、1周）。

文：何芍盈

Signal貼士：

Signal建立群組10步驟 可分享群組連結邀朋友加入【一圖睇晒】

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