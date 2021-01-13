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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:30)

本港周二（1月12日）新增60宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月6日至12日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:36報道：今增42宗確診　11宗源頭不明　天馬苑駿威閣須強制檢測

○荃灣區

荃灣廣場

○深水埗區

長沙灣廣場 大家樂

長沙灣廣場2期

南山邨街市

碧海藍天 CoCo 壹番屋

石硤尾商場

○油尖旺區

先達廣場

聯合廣場 好彩海鮮酒家

廟街189號 Fusion Kitchen

彌敦酒店 稻香

油麻地街市

○元朗

順發大廈 東方(勝記)飯店

合益街市

○屯門區

良景廣場 八戶屋和食料理

○黃大仙區

牛池灣市政大廈

黃大仙中心 大快活、大家樂

彩雲商埸 意樂餐廳

大成街街市

○東區

藍灣廣場

○九龍城區

黃埔108商場

紅磡市政大廈

晴朗商場

○觀塘區

淘大商場

安泰商場

牛頭角市政大廈

德福商場 1 期 茜廊餐廳

○西貢區

西貢將軍澳政府綜合大樓

香港科技大學 泛亞飲食

○北區

祥龍圍邨 越來越愛

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月12日）

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