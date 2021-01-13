新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:30)

本港周二（1月12日）新增60宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月6日至12日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:36報道：今增42宗確診 11宗源頭不明 天馬苑駿威閣須強制檢測
○荃灣區
荃灣廣場
○深水埗區
長沙灣廣場 大家樂
長沙灣廣場2期
南山邨街市
碧海藍天 CoCo 壹番屋
石硤尾商場
○油尖旺區
先達廣場
聯合廣場 好彩海鮮酒家
廟街189號 Fusion Kitchen
彌敦酒店 稻香
油麻地街市
○元朗
順發大廈 東方(勝記)飯店
合益街市
○屯門區
良景廣場 八戶屋和食料理
○黃大仙區
牛池灣市政大廈
黃大仙中心 大快活、大家樂
彩雲商埸 意樂餐廳
大成街街市
○東區
藍灣廣場
○九龍城區
黃埔108商場
紅磡市政大廈
晴朗商場
○觀塘區
淘大商場
安泰商場
牛頭角市政大廈
德福商場 1 期 茜廊餐廳
○西貢區
西貢將軍澳政府綜合大樓
香港科技大學 泛亞飲食
○北區
祥龍圍邨 越來越愛
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月12日）
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