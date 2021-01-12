區議員助理阻礙公職人員罪成　還押候判 (20:15)

被告李梓豪（24歲）原本三項控罪指他於2019年10月21日，在元朗鳳攸北街阻礙及抗拒正在執行職務的督察19348，及管有一支激光筆。

梁官在裁決時指出，當時督察正追捕一名可疑黑衣女子，片段顯示被告曾向警員擲水樽，當督察捉住女子背包後，李梓豪上前妨礙追捕，女子最終成功逃脫，故裁定阻礙公職人員罪成。

就抗拒公職人員罪，梁官指出，呈堂片段顯示被告沒有明顯掙扎動作，認為兩名作供警員有誇大，又稱即使被告過程中可能有用力，惟時間只有數秒，且被多人壓在地上，身體有本能反應是可以理解，並不構成抗拒行為，最終裁定無罪。

至於管有攻擊性武器罪，梁官指出，被告其後被警員反轉後，心口向下近地面時出現2秒綠光，但激光筆按鈕位置在筆芯旁邊，輕易按壓便能發出光束，而當時被告正是被警員按住並打側身，加上當時有多人正在跑，或許激光筆本身就在地上，因此無法推論被告當時右手握着或管有激光筆，基於疑點，裁定罪名不成立。

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