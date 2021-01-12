2元乘車優惠擴至紅色小巴、街渡電車　降至60歲可申請須持個人卡 (20:00)

政府預計在個人卡技術規格確定後，可於13個月內向約60萬名60至64歲新受惠市民發個人卡的工作，若能順利通過立法會撥款等所有程序，可在明年第一季起逐步落實下調年齡資格的措施及其他優化措施。

政府將推出優化和防止濫用措施，包括：

．60至64歲市民須申請及使用特別為2元優惠計劃而設、印有相片及可識別年齡的個人卡作享用優惠的先決條件下，落實下調年齡資格

．完成向新受惠市民發個人卡後，在隨後兩年內把強制使用個人卡的要求擴展至所有65歲或以上的現有受惠市民

．要求所有參與2元優惠計劃的公共交通營辦商加強執行查票和查核乘客身分，嚴格執行法例及罰則；宣傳提高公眾防止濫用2元優惠的意識及提醒受惠市民適當使用「分段收費」，確保公帑運用得宜

．擴展2元優惠計劃至紅色小巴和街渡，營辦商需嚴格遵守運輸署監管要求，包括：須向運輸署登記路線起點和終點，以及票價；在已登記路線上安裝八達通支付系統，確保只按預設的登記票價計算發還的差額；須遵從運輸署在定期報告和審計要求

．當2元優惠計劃的合資格年齡下調至60歲，在香港電車有限公司符合2元優惠計劃的標準要求（即參與2元優惠計劃的營辦商只會獲政府發還成人票價減去2元劃一票價差價）的前提下，擴展2元優惠計劃至電車

．每5年調整現時2元的劃一票價，以在票價加幅下反映受惠市民須承擔的部分，並作適當調整

政府採納顧問公司的建議，只惠及本地長者居民，不把居民巴士服務納入優惠。

2元優惠計劃 相關報道：

兩元乘車最快明年首季擴至60歲 須換個人八達通

【Emily】擴兩蚊乘車優惠 羅致光話可義務巡查一日