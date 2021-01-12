3人被控管汽油彈及激光筆　兩罪成一脫罪 (19:15)

3名被告依次為大學生李麒麟（23歲）、售貨員譚俊賢（27歲）和男生甄振嵐（20歲），控罪指稱李麒麟於2019年11月11日，在屯門青賢街一個露天停車場，攜有2樽汽油彈；譚俊賢和甄振嵐則被指在同日同地，各管有一個能發出激光的裝置。

王官裁決時指出，被告譚俊賢和甄振嵐被捕時穿黑衣，當場被搜出面巾、口罩、手套和生理鹽水等物品，被捕的時間和地點與較早前的示威活動相近，認為他們必定或有意圖參與有關示威，加上激光筆在一定距離內可直接傷害眼睛，故裁定兩人的罪名成立。

就首被告李麒麟的控罪，警員李文軒曾供稱，他是首位打開首被告背囊的警員，並發現汽油彈，但從警方在現場攝錄的片段顯示，背囊被搜前已是打開。對於李文軒在搜背囊前，將橫放的背囊打直，將打開的袋口先索緊，再打開搜查，他解釋是見汽油彈快跌出來，惟王官認為他無法就此作出合理解釋。

王官續稱，負責將涉事汽油彈送去化驗的警員稱拍攝證物時間，與承認事實指出的翌日下午5時許拍照不符，亦無書面記錄事件，基於疑點，裁定首被告的罪名不成立。

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