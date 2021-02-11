新填地街20至26號爆疫　何鉅業：廢水、污水管接駁同一喉管「大件事」　屋宇署︰跟進喉管違例 (22:44)

新填地街26號 喉管 涉違例

屋宇署回覆本報查詢指出，新填地街26號樓宇的廢水管沒有按照《建築物（衛生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所）規例》，設置可防止水封流失的隔氣彎管，部分單位的坐廁的隔氣彎管亦沒有按該規例接駁反虹吸管通氣，屋宇署會跟進有關個案，並根據《建築物條例》及現行執法政策，採取適當跟進行動，包括發出渠務修箿令要求業主糾正。

何鉅業表示，從大廈外牆觀察，連接污水管的坐廁，並不是每個都有反虹吸氣喉，若有住戶沖廁，其他住戶的坐廁水封則較容易會被吸走。他並續稱，從外牆外貌所見，坐廁出口位並非每層相同，估計單位間隔已改。此外，他指出污水渠打橫延長至其他單位，「好明顯嗰邊間多咗房，做多了廁所，所以做了打橫喉管接駁那邊的廁所」。他認為並非大廈原本喉管設計，應是有人改建。

反虹吸氣喉需全座齊裝 去水位無隔氣「死症」

唐樓多劏房戶，他們可以如何自保？何鉅業直言「無得保」，除關注喉管有否滲漏外，他稱若要替坐廁補裝反虹吸氣喉，需要整幢大廈一起安裝，要大廈願意重新安裝氣喉才行，「一個單位做都無用，同埋地台去水無隔氣，呢啲係『死症』」。

居於24號7樓的林太表示，大廈「百分之九十」都是劏房，對劏房衛生及渠道安裝情況感到擔憂，認為政府應該規管。她留意到昨日（11日）26號已新增7宗確診，感到非常擔心，一家四口如非必要也不外出，也不敢開門。她亦對於當局未有公開確診樓層感擔憂，她過去行樓梯返家會休息幾次，但現在會一口氣行上7樓，「如果佢公開幾樓，我哋會避開」。

居於26號1樓的尼泊爾裔男子Ganjabahadur Rai表示，自己已做測試，但不太了解大廈劏房情況。他不太擔心感染，因為平常有戴好口罩。

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