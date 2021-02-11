黎智英、李柱銘等8人涉組織未經批准集結　英御狀David Perry獲批加入率領控方 (18:30)

8名被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠及李柱銘，他們被控一項組織未經批准集結，以及一項明知而參與未經批准集結罪，案件於下月16日開審。辯方早前表示會就控罪的合憲性提出爭議，包括警方根據《公安條例》控告組織或參與和平遊行集會的行為，有關限制是否不合比例；警務處長根據《公安條例》反對舉行遊行的權力是否違憲法；以及公眾集會及遊行上訴委員會能否舉行一個公平公開的聆訊。

潘官在判辭表示，本案需從系統和操作層面探討相關爭議，當中涉及異常困難和複雜的議題，包括法庭應如何保障集會自由，以及令有關自由受法律規管，認為案件對集會自由的權利有顯著影響。潘官又指出，預計本案將涉及其他普通法國家，以至歐洲人權法院案例的討論，認為David Perry作為有關方面的專家，將為本案帶來幫助。

David Perry過往多次代表律政司出任矚目案件的檢控官，包括陳振聰偽造華懋集團已故主席龔如心遺囑案、美林證券高層簡崇諾遭妻子Nancy Kissel以落藥奶昔迷暈殺害的重審案、前政務司長許仕仁貪污案，以及前特首曾蔭權涉瀆職案。

其他報道：必瘦站旗下公司入稟控facebook誹謗

其他報道：35＋大搜捕｜民研被搜影響研究工作 鍾庭耀：去信要求警交代被檢走資料項目