護士認診所電腦取警個人資料上載Instagram候判　官要求控方呈起底資料案例 (18:21)

案情指出，被告區婉泓（25歲）案發時在第一皮膚專科中心任職兼職診所護士，診所電腦儲存了病人的個人資料。2019年8月13日下午1時許，被告的Instagram帳戶上載了一張電腦截圖，顯示警員22878的姓名、身分證號碼、出生日期和電話。

警員事主發現被告的帖文後，隨即報警，被告以短訊向事主致歉，惟事主拒絕接受，被告被捕後承認犯案。事主及後向警察臨牀心理學家求助，確診有顯著心理困擾。

辯方資深大狀駱應淦求情稱，被告事後已删除帖文，反映她有悔意，而且她被捕後遭網民起底，患上抑鬱症。駱應淦強調，被告犯案只是為了發泄情緒，與大型公眾活動無關，而且涉案帳戶是私人戶口，只有追蹤者才可觀看帖文。

嚴官聽畢求情表示，案件與社會整體利益攸關，「一個咁大型的起底情況，未曾在香港遇見過」，希望控辯雙方指出，法庭量刑是否需要考慮公眾利益。嚴官又稱，起底行為對警員構成心理負擔，「不只是單對單披露，而是整體社會氣氛和潛在風險」，遂要求控方呈交起底情況的資料和案例，辯方可作回應。

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