新冠肺炎｜瑪嘉烈職業治療師初步確診　部門累計4人染疫 (21:33)

醫管局總行政經理何婉霞在疫情記者會表示，瑪嘉烈醫院上周起一直監察職業治療部員工的健康狀況，並定期提供檢測。染疫的職業治療師首次檢測結果為陰性，惟昨日（11日）起喉嚨不適，同日再檢測結果初步呈陽性。他1月8日曾在製造壓力衣的多用途房工作。

何婉霞指出，因應職業治療部已出現多宗個案，瑪嘉烈醫院為審慎起見，並與衛生防護中心商討後，決定擴大追蹤範圍，所有1月4日至8日期間曾在職業治療部多用途室逗留超過兩小時或吃飯的人，均被列密切接觸者，因此新增5名職業治療師須檢疫。連同早前已被送檢疫的6名密切接觸者，職業治療部共11名職員須檢疫，該院職業治療部服務短時間內將受影響。

病人方面，院方經追蹤後，發現曾到過職業治療部的41名病人，逗留時間均少於一小時，因此沒有病人被列密切接觸者。其中13名病人曾取得由涉事多用途房內衣車製作的康復用品，院方已聯絡有關病人回收相關康復用品，並在他們回醫院時提供檢測。

屯門醫院內科病人入院後陰轉陽 同病房病人需檢測

另外，屯門醫院內科及老人科病房一名62歲男病人，驗出對新冠病毒呈弱陽性及帶有抗體。該病人1月6日入院籂查的樣本呈陰性，至1月8日因需轉到伊利沙伯醫院進行其他醫療程序而再做檢測，結果呈弱陽性。院方其後在病人的血液樣本中發現新冠病毒抗體，相信他之前曾受感染。

醫管局晚上發稿稱，醫院感染控制組根據衛生防護中心建議進行接觸追蹤後，15名曾與染疫病人入住同一病格的病人被界定為密切接觸者，需要隔離檢疫14日，當中5人已出院，會交由衛生防護中心跟進。同時為審慎起見，院方會安排職員及病房其餘病人進行新型冠狀病毒病測試及接受醫學監察。

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