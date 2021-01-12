18歲學生涉推警控襲警　辯方稱被告遭警撞跌致失平衡 (18:00)

學生李冠霖（18歲）否認於前年10月31日在旺角彌敦道及荔枝角道交界的康民角，襲擊警員龍柏勤。

報稱受襲的警員龍柏勤供稱，案發當晚他駐守旺角警署特別職務隊，在彌敦道清理路障及掃蕩，至近10時有約100人在康民角公園圍觀及叫囂，其後他看見一名男子縱火後向公園方向逃去，他與隊員上前追截，惟叫囂者阻止他進入公園。

之後他感覺到有人用手推了他左邊上身一下，「令我向右移咗一步」。他回頭看到被告向後跑，立刻從後追截，最終將被告壓在地上制服。

辯方播放新聞片段，片後顯示防暴警員跑至康民角外停下，與在場的人口角，一度衝前揮棍及使用胡椒噴霧。片段亦見到被告當時手持手機拍攝。

辯方向龍柏勤指出，他在被告拍攝時衝入公園，撞到被告令其手機飛脫及失平衡向前跌，被告用右手推了警員的背部一下，以借力取回平衡，得悉推到警員後跑離現場。龍柏勤表示不同意。

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