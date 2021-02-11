新冠肺炎｜今增60確診全屬本地感染　13源頭不明　新填地街20、22、24、26號強制檢測 (16:34)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於新填地街20、22、24、26號相連及有多個單位共21人確診，曾於去年12月30日至今年1月12日在該處逗留逾兩小時的人，都要接受強制檢測；與確診單位同座的同層所有住戶均會被列為密切接觸者要檢疫。

新填地街20至26號確診個案：

．20號：新增兩單位共兩人確診，其中一人與中九龍幹線中段隧道工程相關，另一人源頭不明；連同早前個案累計5人確診，涉及4樓及5樓，當中兩人在檢疫中心確診

．22號：新增一宗源頭不明個案；累計一個單位（1樓）共兩人確診

．26號：新增兩單位共3人確診，另有兩單位共4人初步確診；累計8單位共14人確診，涉及1、4、5、6及7樓，當中兩人在檢疫中心發現

另外，張竹君表示，早前須強制檢測的坪石邨金石樓、藍石樓、黃石樓，因港大污水病毒樣本監測發現持續有陽性反應，或有個案未在首次強制檢測被發現，因此會再進行第二次強制檢測，曾於去年12月30日至今年1月12日在該3座大廈逗留逾兩小時的人，均要強制檢測。

部分群組個案：

．港九小輪群組增3宗確診，當中兩人為員工（個案9131及9342），另一人為早前個案的密切接觸者（個案9309）

．中九龍幹線中段隧道地盤群組增9宗確診，均為早前個案的密切接觸者

．青衣救護站群組增3宗確診，均為救護員，群組累計5名救護員確診，其中4人隸屬青衣救護站，另一人是工作後在青衣救護站洗澡及洗車，5人均曾接載確診者

．瑪嘉烈醫院職業治療部昨（11日）初步確診的病人服務助理今日已確診（個案9343）；該部門另新增一名職業治療師初步確診（相關報道：瑪嘉烈職業治療師初步確診 部門累計4人染疫）

新填地街20至26號 相關報道：

新填地街20至26號爆疫 測量師學會前會長：廢水、污水管接駁同一喉管「大件事」

新冠肺炎 相關報道：

鐵路警區男警初步確診 駐守港島線巡邏小隊

瑪嘉烈職業治療師初步確診 部門累計4人染疫

香港01新聞部員工初步確診 梁卓偉曾受訪檢測陰性

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

新冠疫苗 相關報道：

中大調查：僅37%市民願接種 25至34歲者接受程度最低

疫苗專家委員會本周開會 啟動疫苗認可工作