54歲無業男涉「裝修」優品360　認刑毁判囚8個月 (14:45)

無業男鄒昇華（54歲）及學生林天樂（18歲）承認於前年10月13日，在葵涌新都會廣場5樓574A號舖「優品360」損壞屬於彩鷗國際有限公司的財產。

鄒昇華的代表律師求情稱，他因疫情緣故自去年失業，當日被告響應網上號召，並非組織者，現已明白行為不智。林天樂的律師則說，被告犯案時只有16歲，冀法庭考慮到他初犯及年幼，盡量輕判。兩人均願意賠償損毁貨品。

主任裁判官羅德泉表示，到目標商店破壞的號召，背後明顯是有計劃和組織，是「流氓、黑社會」所為，令店員、附近的人，甚至看新聞的人都會感擔心和不安，因他們看到無法無天的情況公然發生，故監禁是絕對恰當，判被告鄒昇華即時入獄8個月。

餘下5名被告陳佩瑩（17歲）、曾梓嫣（17歲）、15歲少女、14歲少年及黃斯曼（18歲）押後至2月17日再訊，以待控辯雙方作進一步商討，各人續准保釋。

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