路透社：立法會選舉或再押後面臨改革　消息︰北京冀削民主派影響力選特首 (21:42)

一名中方高級官員稱，北京持續與港府參與推動和協調行動，他說，最近的拘捕行動是一系列行動之一，旨在要令民主派噤聲，確保香港不會重回18個月前的局勢，稱中國已「忍耐得太久，需一勞永逸地解決問題」。

該名官員稱，因應香港反對派仍獲公眾支持，若繼續舉行立法會選舉，北京憂慮他們仍可在立法會取得大多數議席，因此正討論改變香港選舉制度、處理政治結構「缺陷」的方法，但目前未有最終定案。

另一親北京消息人士確認，當局已就香港政治體系上的結構改變作進一步探討，包括可能在選出2022年特首的1200人選舉委員會中削弱民主派影響力，稱這或會重整整體政治基礎。

特首林鄭月娥發言人回應路透社，稱實施《港區國安法》使社會回復穩定和減少街頭暴力，港人享有的合法權利和自由得到維護，香港有獨立的司法機構把罪犯繩之於法，但未有回應北京的角色。

政制局︰努力完善現有選舉安排 視疫情發展制訂預案

政制及內地事務局回覆查詢指出，鑑於本港新型冠狀病毒病疫情嚴峻，為保障公共安全和市民健康，並確保選舉在公開、公平情況下進行，特首林鄭月娥於去年7月宣布，原定於去年9月6日舉行的立法會換屆選舉押後一年至今年9月5日舉行；又稱林鄭月娥會同行政會議已援引《緊急情況規例條例》（第241章），制訂《緊急情況（換屆選舉日期）（第七屆立法會）規例》（《規例》），指明新的選舉日期。

局方指出，會一如既往與選舉管理委員會緊密合作，確保所有選舉按照有關法例，在公平、公開和誠實的情況下舉行；政制及內地事務局及選舉事務處亦會努力完善現有的選舉安排，同時與食物及衛生局及衛生防護中心緊密聯繫，密切注視疫情的發展，制訂各種預案。

（路透社）

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