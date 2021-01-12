前年「和你飛」兩人涉機場非法集結　警供稱有記者協助移開阻礙物 (14:00)

案中第三被告廚師高穎康（25歲）及第四被告清潔工麥幸雄（24歲），否認2019年8月13日在機場一號客運大樓第8層離境大堂外暢航道，參與非法集結。

偵緝警員李志榮供稱，當晚約10時半他從通訊機收到指示，指示他與同袍到機場解救一名被脅持的人，他負責駕駛其中一輛便裝警車，由機場警署出發，約15分鐘後到達暢航道後不久，有示威者發現他及其同袍身穿警察背心，故開始指揮他人到場襲擊警車。

李志榮指出，有示威者用激光筆照射他的面，以及從遠處向在場警車扔硬物，又將行李手推車及欄杆塞進車底，阻止他的車輛前進，他隨後看到示威者將他前方另一輛便裝警車的後擋風玻璃弄碎。李志榮同意控方所說，他的警車事後多處凹陷及有花痕，包括車門、車頂、右後車身等。

李志榮被盤問時表示，除了有示威者將障礙物塞進他的車底，亦有人協助將障礙物移走，包括一名記者。他另同意在書面口供表示，因當時不斷被激光筆照射，無法辨識任何示威者的外貌或衣著，只知示威者有戴上面罩及頭盔。案件明（13日）續。

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