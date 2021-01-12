新冠疫苗｜中大調查：僅37%市民願接種　25至34歲者接受程度最低 (14:30)

中大醫學院在去年第三波疫情高峰期7月27日至8月27日間，以電話訪問1200名成年人。調查結果已在科學期刊《Vaccine》發表。

訪問問題是「如果政府於12個月內提供免費新冠肺炎疫苗，你會接種嗎？」，平均37.3%受訪者願意接種疫苗，25至34歲年齡組別接受程度最低，僅24.4%；隨年齡增長，願意接種比例有所提升，接受程度最高為65歲以上長者，達47.6%。另外，逾六成受訪者認為疫苗產地、臨牀測試少於5萬人等，均降低對該疫苗的接受程度。

影響接種疫苗的因素方面，調查顯示疫苗的副作用、接種疫苗的困難（如需要請假、位置太遠等），均降低市民的接種意願。另外，市民最信任政府推薦的疫苗，較醫生和家人推薦的影響力高5倍。

陳基湘表示，市民接受程度低於群體免疫水平，在市民自願接種疫苗覆蓋率應至少達七成，建議政府向市民解說所選疫苗的資訊，包括在其他國家的接種人數和安全紀錄。

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