男生拒捕掙扎致3警受傷　抗拒警員罪成判囚6個月准保釋候上訴 (13:22)

就讀高級文憑課程的學生勞俊昇（案發時20歲）在判刑後申請保釋等候上訴。葉官聞言表示「本案證據確鑿，上訴理據薄弱，被告無勇氣承擔罪責」，但考慮到上訴聆訊展開時，被告可能已服刑完畢，所以批准被告以1萬元現金保釋，其間要宵禁及不准離港等。

葉官判刑時表示，被告在商場丟下紙張後被警員追捕，其間一直反抗，不但弄傷警長A的腹部，令A的左膝瘀傷、頭部腫脹，亦令警署警長B的無名指腫脹斷裂，事後要戴上固定器，警長C手指也被擦傷。葉官稱，為了保障警員順暢執法，抗拒警務人員罪一般會被即時判囚，以作阻嚇性刑罰；法庭參考因反修例運動衍生的案件，例如「岳衣男」陳以晉涉拒捕等罪一案後，終判本案被告入獄6個月。

辯方求情指出，被告在衝動下犯案，而且本案比「岳衣男」的案情輕微，不涉及襲警情節，冀法庭輕判。

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