八旬翁撕海報後拳打拍攝女子　認普通襲擊罪判囚14天緩刑兩年 (12:20)

控方案情指出，女事主遛狗經過東九龍文化中心地盤外，見被告顏學海（85歲）在撕圍欄上的海報，女事主用電話拍下被撕掉的海報，被告出拳打她頭部2至3下，她驗傷後發現兩邊臉有觸痛和紅腫，被告在警誡下承認襲擊女事主左臉。

辯方求情時指出，被告現年85歲，育有一子一女，但已沒有供養兩人，他與太太每月領取老人津貼合共7000多元。辯方續稱，被告有長期病患和「三高」，行動有障礙， 85年來奉公守法，從沒有暴力傾向，加上案件長時間押後，近日在寒流下要每周坐巴士到警署報到，亦沒有一件羽絨。

莫官判刑時表示，本案情節嚴重，多次強調無論發生何事，暴力都不是解決問題的方法，但考慮被告一直奉公守法，接納今次是一時衝動犯案，亦與過往性格不符，故判處緩刑。

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