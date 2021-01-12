新冠肺炎｜疫苗專家委員會本周開會　啟動疫苗認可工作 (11:35)

特首林鄭月娥今日（12日）在行會前見記者時表示，政府的疫苗專家顧問委員會將於本周開會，啟動政府所採購的疫苗認可工作。她稱疫苗將是全民免費接種，但只能是自願接種，政府不會提供金錢誘因，亦不會強制市民接種。16:34報道：今增60確診全屬本地感染 13源頭不明 新填地街20、22、24、26號強制檢測
林鄭月娥說，政府認可的疫苗須獲香港以外地方核准緊急使用，而歐美國家已陸續批准緊急使用BioNTech或阿斯利康疫苗，本港專家仍需監察疫苗的臨牀數據，方可推薦食衛局長核准緊急使用。
她亦稱，3款疫苗預料分別於本月、今年首季和下半年抵港，她會要求食衛局與供應商商討將疫苗分批出貨，以盡早為優先群組接種。
林鄭月娥補充，即使展開疫苗接種計劃，亦不等於會放寬防疫措施。她表示過去兩波疫情，均是每日本地確診個案下跌至單位數，政府始能放寬防疫措施，而現在未是時候放寬。
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