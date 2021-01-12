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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:37)

本港周一（1月11日）新增41宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月5日至11日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:34報道：今增60確診全屬本地感染 13源頭不明 新填地街20、22、24、26號強制檢測

○荃灣區

楊屋道街市

圓玄學院

○深水埗區

南山邨街市

幸福商場 包點先生

石硤尾商場

碧海藍天 CoCo壹番屋

D2 Place 1期 Bugis@叻沙・海南雞飯

○油尖旺區

官涌市政大廈

油麻地街市

彌敦酒店 稻香

廟街189號 Fusion Kitchen

聯合廣場 好彩海鮮酒家

○元朗

合益街市

○屯門區

巴黎倫敦紐約戲院購物中心

山景商埸 十八冰室

良景廣場 八戶屋和食料理

○黃大仙區

啟德花園購物商場

大成街街市

牛池灣市政大廈

彩雲商埸 意樂餐廳

黃大仙中心 大家樂、大快活

○葵青區

青衣城2期 一粥麵

○東區

環翠商場

藍灣廣場

○九龍城區

黃埔108商場

又一城 Lady M

富豪東方酒店 

晴朗商場

紅磡市政大廈

昌盛金舖大樓

○觀塘區

牛頭角下邨廣場

牛頭角市政大廈

德福廣場1期 元氣壽司、茜廊餐廳

安泰商場

○西貢區

西貢將軍澳政府綜合大樓

香港科技大學 泛亞飲食

○北區

祥龍圍邨 越來越愛

○灣仔區

香港灣仔帝盛酒店

○離島

佳美航空膳食大樓

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月11日）

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