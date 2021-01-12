新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:37)

本港周一（1月11日）新增41宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月5日至11日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:34報道：今增60確診全屬本地感染 13源頭不明 新填地街20、22、24、26號強制檢測
○荃灣區
楊屋道街市
圓玄學院
○深水埗區
南山邨街市
幸福商場 包點先生
石硤尾商場
碧海藍天 CoCo壹番屋
D2 Place 1期 Bugis@叻沙・海南雞飯
○油尖旺區
官涌市政大廈
油麻地街市
彌敦酒店 稻香
廟街189號 Fusion Kitchen
聯合廣場 好彩海鮮酒家
○元朗
合益街市
○屯門區
巴黎倫敦紐約戲院購物中心
山景商埸 十八冰室
良景廣場 八戶屋和食料理
○黃大仙區
啟德花園購物商場
大成街街市
牛池灣市政大廈
彩雲商埸 意樂餐廳
黃大仙中心 大家樂、大快活
○葵青區
青衣城2期 一粥麵
○東區
環翠商場
藍灣廣場
○九龍城區
黃埔108商場
又一城 Lady M
富豪東方酒店
晴朗商場
紅磡市政大廈
昌盛金舖大樓
○觀塘區
牛頭角下邨廣場
牛頭角市政大廈
德福廣場1期 元氣壽司、茜廊餐廳
安泰商場
○西貢區
西貢將軍澳政府綜合大樓
香港科技大學 泛亞飲食
○北區
祥龍圍邨 越來越愛
○灣仔區
香港灣仔帝盛酒店
○離島
佳美航空膳食大樓
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月11日）
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