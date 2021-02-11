強檢新填地街26號單日多7確診　疫情記者會隻字不提　測量師：大廈喉管混亂恐播毒 (23:53)

位於佐敦新填地街26號的唐樓早前納入強制檢測，當局今日（11日）公布大廈新增7宗新型冠狀病毒確診病例，包括3宗源頭不明個案，惟衛生防護中心於疫情記者會上隻字不提。連同早前個案，該大廈累計11人確診，包括將藍隧道工人；大廈走廊可通往的新填地街20號樓宇，則有一名中九龍幹線中段隧道地盤工人確診。有醫生表示，不排除隧道爆疫蔓延至社區，導致該大廈爆疫；另有測量師看過上址喉管照片後，形容大廈光井內及外牆渠管一片混亂、不達標，擔心病毒隨污水渠散播。
油尖旺區議員何富榮表示，新填地街20至26號的單位可經走廊互通，每層兩梯4伙，其中20號的樓梯有雜物堵塞，居民多使用26號的樓梯出入。他批評，政府只要求26號的居民強制檢測，忽略其他座數、共用樓梯的居民，並擔心劏房的喉管有播毒風險，期望專家到場視察。
撇除無病徵者，將藍隧道群組患者最早於上月30日病發，居新填地街26號的30歲男工人在本月2日病發；中九龍幹線中段隧道群組患者最早是上月月27日病發，與新填地街26號最先確診的47歲女住戶病發日相同；居於新填地街20號的確診工人則無病徵。
呼吸系統科專科醫生梁子超表示，大廈10多人確診顯示傳染源眾多，亦不排除病毒由兩個隧道地盤傳入社區，觸發樓宇爆疫。對於新填地街20至26號的居民共用樓梯，他認為當局強制檢測應涵蓋20至26號，「共用設施，等同同一座大廈」，以盡早切斷傳播源。
香港測量師學會前會長何鉅業根據本報提供新填地街26號外牆的圖片，指出大廈污水渠未必每層安裝反虹吸喉，坐廁沖廁時水封位或失效，住戶可能聞到臭味，不排除病毒經渠管入屋。他亦觀察到污水渠有斗式接駁位，沖水時或隨着空氣流動濺起水花，亦有播毒風險。
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