強檢新填地街26號單日多7確診　疫情記者會隻字不提　測量師：大廈喉管混亂恐播毒 (23:53)

油尖旺區議員何富榮表示，新填地街20至26號的單位可經走廊互通，每層兩梯4伙，其中20號的樓梯有雜物堵塞，居民多使用26號的樓梯出入。他批評，政府只要求26號的居民強制檢測，忽略其他座數、共用樓梯的居民，並擔心劏房的喉管有播毒風險，期望專家到場視察。

撇除無病徵者，將藍隧道群組患者最早於上月30日病發，居新填地街26號的30歲男工人在本月2日病發；中九龍幹線中段隧道群組患者最早是上月月27日病發，與新填地街26號最先確診的47歲女住戶病發日相同；居於新填地街20號的確診工人則無病徵。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，大廈10多人確診顯示傳染源眾多，亦不排除病毒由兩個隧道地盤傳入社區，觸發樓宇爆疫。對於新填地街20至26號的居民共用樓梯，他認為當局強制檢測應涵蓋20至26號，「共用設施，等同同一座大廈」，以盡早切斷傳播源。

香港測量師學會前會長何鉅業根據本報提供新填地街26號外牆的圖片，指出大廈污水渠未必每層安裝反虹吸喉，坐廁沖廁時水封位或失效，住戶可能聞到臭味，不排除病毒經渠管入屋。他亦觀察到污水渠有斗式接駁位，沖水時或隨着空氣流動濺起水花，亦有播毒風險。

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