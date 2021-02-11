新冠肺炎｜個案追蹤辦公室今投入運作　消息︰退休總警司吳淑芬獲邀任主管 (21:13)

政府在啟德社區會堂設立的新型冠狀病毒個案追蹤辦公室今（11日）開始運作，來自入境處、海關、警方約100名人員，經衛生防護中心培訓後，會負責追蹤確診病人的密切接觸者。據了解，退休總警司吳淑芬獲邀擔任辦公室主管，她曾屬人事服務及職員關係科，而警方本已借調至衛生防護中心的20人，亦會直接調到該辦公室工作。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，設立辦公室的目的是希望盡快追蹤個案，已從多個紀律部隊借調約100人協助追蹤，辦公室的工作與現時衛生防護中心的追蹤工作，性質相若。
她亦稱，衛生防護中心會派人員處理法律文件及簽發隔離令等工作，亦會向紀律部隊人員提供相關的培訓，例如訪問確診病人，辨認和尋找密切接觸者，並盡快將他們送院或送往檢疫中心。紀律部隊人員會將個案資料記錄及電腦化，方便再做個案分析。
據了解，入境處及海關各派出50人到該辦公室，而警方早前已調派20人到衛生防護中心，他們也會調至辦公室工作。此外，警方在總部亦有30人負責透過「重大事件調查及災難支援系統」（MIIDSS），追蹤確診個案。
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