新冠肺炎｜個案追蹤辦公室今投入運作　消息︰退休總警司吳淑芬獲邀任主管 (21:13)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，設立辦公室的目的是希望盡快追蹤個案，已從多個紀律部隊借調約100人協助追蹤，辦公室的工作與現時衛生防護中心的追蹤工作，性質相若。

她亦稱，衛生防護中心會派人員處理法律文件及簽發隔離令等工作，亦會向紀律部隊人員提供相關的培訓，例如訪問確診病人，辨認和尋找密切接觸者，並盡快將他們送院或送往檢疫中心。紀律部隊人員會將個案資料記錄及電腦化，方便再做個案分析。

據了解，入境處及海關各派出50人到該辦公室，而警方早前已調派20人到衛生防護中心，他們也會調至辦公室工作。此外，警方在總部亦有30人負責透過「重大事件調查及災難支援系統」（MIIDSS），追蹤確診個案。

新冠肺炎 相關報道：

今增41確診11源頭不明 景林邨景桃樓、逸東邨傑逸樓、港灣豪庭第七座須強檢

青衣救護站小型爆發3救護員染疫 兩確診一初步確診

瑪嘉烈醫院職業治療部多兩名病人服務助理染疫 累計3宗個案

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽